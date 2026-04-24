اتحاد الكرة الطائرة يحدد موقع استضافة منافسات ختام الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الجمعة، اختيار قاعة الكوفة بمحافظة النجف لاستضافة منافسات ختام الدوري الممتاز في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وكان فريق غاز الجنوب قد تألق في منافسات المربع الذهبي، حيث أحكم قبضته على صدارة التجمع الأول بعد تحقيقه فوزاً مميزاً أخيراً على فريق مصافي الوسط بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ليؤكد بذلك جاهزيته للمراحل النهائية.

ونظمت لجنة المسابقات، منافسات المربع الذهبي بمشاركة أربعة فرق بارزة هي: أربيل، مصافي الشمال، مصافي الوسط، وغاز الجنوب، حيث شهدت المنافسات أداءً فنياً متميزاً ومستويات عالية من التنافس والندية بين الفرق.