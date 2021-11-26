اتحاد الكرة الطائرة تجري سحبة الدوري الممتاز ومواجهات قوية في انطلاقة المنافسات

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن اجرائها لسحبة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 والتي ستنطلق يوم غد السبت.

وذكر بيان لاتحاد الكرة الطائرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن دوري اندية العراق للدرجة الممتازة سيفتتح بعد أن قسمت الفرق الخمسة عشر المشاركة إلى مجموعتين.

وأشار إلى انه ستكون المجموعة A في ضيافة العاصمة بغداد حيث تستضيف قاعتي الشعب والصناعة منافسات التجمع الاول للمجموعة A والتي تضم ثمانية أندية، (البحري، الشرطة، الصناعة، حديثة، أربيل، مصافي الشمال، مدينة الشهداء، قره قوش) التي تنطلق مبارياتها يوم غد بلقاء المتأهلين حديثا الى مصاف الدوري الممتاز يجمع ناديي قره قوش ومدينة الشهداء في قاعة نادي الصناعة وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، واللقاء الثاني الذي تضيفه قاعة نادي الصناعة حامل اللقب البحري مع المستضيف نادي الصناعة في مباراة تحمل الإثارة والقوة.

ولفت الى ان قاعة الشعب ستشهد لقاء حديثة مع اربيل في الساعة الثانية ظهرا الذي يعتبره الفريقان انطلاقة التأهل من هذه المجموعة ، واللقاء الثاني الذي سيكون في قاعة الشعب مواجهة نارية بين الشرطة الذي يعيش أجواء مثالية مع مصافي الشمال الذي عزز صفوفه بلاعبين من أصحاب الخبرات في الدوري .

وتابع؛ ان المجموعة B ستكون في ضيافة السليمانية فتشهد قاعة نادي البيشمركة مباريات المجموعة B التي تضم سبعة اندية وهي كل من ( غاز الجنوب ، البيشمركة، الحبانية، بلد، الجيش، دوكان، بسطاملي) والتي ستنطلق مبارياتها يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر.

وأضاف؛ ان صاحب الضيافة نادي البيشمركة الفريق الصعب الذي لا يقبل بأقل من المربع الذهبي يواجه الفريق الصاعد حديثا بعد قرار من الاتحاد نادي بسطاملي الذي قدم مباريات ممتازة في دوري الدرجة الاولى يحاول ان يفاجئ النادي المستضيف.

أما اللقاء الثاني بطل كأس السوبر مؤخرا غاز الجنوب المدجج بالنجوم وفي حالة بدنية ممتازة بعد مشاركته في البطولة الاسيوية يلتقي بالفريق المقاتل نادي الحبانية الذي طالما ما كان يحرج كبار القوم، اما اللقاء الختامي لهذه المجموعة من اليوم الاول دوكان الفريق الذي مر بفترة اعداد غير مثالية لكنه سيحاول ان يكون ندا لنادي الجيش الذي يتطلع ان يتأهل من هذه المجموعة الى الدور القادم، وفقا للبيان.