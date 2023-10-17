اتحاد الكرة الطائرة: الدوري الممتاز سينطلق الشهر المقبل بمشاركة 15 نادياً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن الاندية التي ستشارك في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم للرجال 2923-2024 المقررة انطلاقها منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال عضو المكتب الإعلامي علاء بلادي لوكالة شفق نيوز ان "15 نادياً ستشارك في منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد هي أندية غاز الجنوب والبيشمركة واربيل ومصافي الشمال والحبانية والصناعة والصمود وحديثة والاهوار والمقدادية وابو ريشة والدغارة والنعمانية ونينوى والبحري".

واضاف ان "قرعة الدوري الممتاز ستقام يوم السبت المقبل لتحديد المباريات التي ستقام بين الاندية المشاركة في المنافسات التي حددت منتصف الشهر المقبل".

وأشار بلادي الى ان "الاتحاد حدد مطلع شهر تشرين الثاني المقبل موعد إقامة مباراة كأس السوبر التي تسبق انطلاق البطولة والتي ستجمع ناديي غاز الجنوب بطل النسخة السابقة وفريق الوصيف نادي البيشمركة".

يذكر أن فريق نادي غاز الجنوب توج للمرة السابعة بطلاً للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة حينما فاز على غريمه التقليدي البيشمركة في المباراة الاخيرة للموسم 2022-2023 بثلاثة أشواط مقابل شوطين.