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اتحاد الكرة الشاطئية يحدد موعد انطلاق بطولة أندية العراق ويؤكد: ستحظى بمتابعة كبيرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-01T15:52:18+0000
اتحاد الكرة الشاطئية يحدد موعد انطلاق بطولة أندية العراق ويؤكد: ستحظى بمتابعة كبيرة

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق بطولة أندية العراق للعبة والتي ستحتضنها العاصمة بغداد، فيما بيّن ان البطولة ستكون "مهمة" لاختيار لاعبي المنتخب العراقي منها.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اجتماعاً عقد، اليوم، في مقر الاتحاد برئاسة رئيس اللجنة الشاطئية، عضو الاتحاد بشار علي مع اللجنة المؤلفة من محمد مخلف مقرر اللجنة، والأعضاء محمد عبد السادة وعلي فليح وأنور جاسم زيدان".

ونقل البيان عن رئيس اللجنة قوله، إن "اللجنة حددت الخامس عشر من شهر حزيران الحالي موعداً لانطلاق البطولة للأندية المسجلة في الاتحاد وسيكون آخر موعد للتسجيل 12/6/2022 بكتاب رسمي من قبل الهيئة الادارية للنادي الذي يرغب بالمشاركة".

وأضاف علي ان "اللجنة ستعتمد الزي الرسمي بالأرقام (1 و2) للاعبين وبخلافه لا يسمح لهم بالمشاركة، مبيناً ان "هذه البطولة ستحظى باهتمام ومتابعة الجميع كون الاتحاد سيختار لاعبي المنتخب الوطني من بين هذه الأسماء المشاركة استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة".

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