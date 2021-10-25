سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة: التطبيعية وقعت بأخطاء في عقود الشركة الناقلة للدوري ونسعى لحلها

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-25T09:03:31+0000
اتحاد الكرة: التطبيعية وقعت بأخطاء في عقود الشركة الناقلة للدوري ونسعى لحلها

شفق نيوز/ أقر النائب الاول لاتحاد الكرة علي جبار يوم الاثنين، بأن التطبيعية وقعت ببعض الأخطاء خلال مدة عملها في إدارة الاتحاد.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز؛ "اطلعت انا ورئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال وأعضاء من الاتحاد على عمل التطبيعية وناقشنا جوانب عقود مهمة أبرمت خلال مدة تسلمها مهمة إدارة الاتحاد"، مبينا ان "التطبيعية وقعت ببعض الأخطاء الخاصة بالعقود".

واوضح ان "اهم الاخطاء التي وقعت بها التطبيعية كان العقد مع احدى الشركات التلفزيونية الناقلة للدوري الممتاز (شركة الاضواء)"، مبينا ان "الاتحاد بحث العقود وتبين وجود فيها أخطاء وقعت بها التطبيعية".

واوضح "اننا كاتحاد سنحاول حل الاشكالات مع الشركة بشكل ودي لضمان حقوقنا وإذا أخفقنا بالاتفاق والتوصل الى حلول سنلجأ الى القضاء العراقي العادل لحل الإشكالية".

related

لجنة أمنية لكشف ملاعب العراق وطلب بايقاف قضية

Date: 2019-08-06 20:45:06
لجنة أمنية لكشف ملاعب العراق وطلب بايقاف قضية

حكيم شاكر: على الاتحاد العمل على إنقاذ الكرة العراقية ولو كان المنتخب مع كاتانيتش لكان في الصدارة

Date: 2021-10-18 04:59:49
حكيم شاكر: على الاتحاد العمل على إنقاذ الكرة العراقية ولو كان المنتخب مع كاتانيتش لكان في الصدارة

إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

Date: 2021-07-30 15:41:46
إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

شبح الإبعاد يهدد الدوري العراقي الممتاز.. 270 شكوى و17 مليار دينار واجبة الدفع

Date: 2021-09-20 08:01:12
شبح الإبعاد يهدد الدوري العراقي الممتاز.. 270 شكوى و17 مليار دينار واجبة الدفع

عمومية اتحاد الكرة تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021 وقانون الانتخابات

Date: 2021-04-04 13:25:30
عمومية اتحاد الكرة تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021 وقانون الانتخابات

على خطى القدم.. اتحاد السلة العراقي يقرر تأجيل الدوري

Date: 2019-10-28 17:16:45
على خطى القدم.. اتحاد السلة العراقي يقرر تأجيل الدوري

العنكوشي يسعى لسحب الثقة عن عدد من أعضاء اتحاد الكرة الجديد

Date: 2021-10-04 08:43:50
العنكوشي يسعى لسحب الثقة عن عدد من أعضاء اتحاد الكرة الجديد

تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية

Date: 2021-07-01 06:37:51
تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية