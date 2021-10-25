اتحاد الكرة: التطبيعية وقعت بأخطاء في عقود الشركة الناقلة للدوري ونسعى لحلها

شفق نيوز/ أقر النائب الاول لاتحاد الكرة علي جبار يوم الاثنين، بأن التطبيعية وقعت ببعض الأخطاء خلال مدة عملها في إدارة الاتحاد.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز؛ "اطلعت انا ورئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال وأعضاء من الاتحاد على عمل التطبيعية وناقشنا جوانب عقود مهمة أبرمت خلال مدة تسلمها مهمة إدارة الاتحاد"، مبينا ان "التطبيعية وقعت ببعض الأخطاء الخاصة بالعقود".

واوضح ان "اهم الاخطاء التي وقعت بها التطبيعية كان العقد مع احدى الشركات التلفزيونية الناقلة للدوري الممتاز (شركة الاضواء)"، مبينا ان "الاتحاد بحث العقود وتبين وجود فيها أخطاء وقعت بها التطبيعية".

واوضح "اننا كاتحاد سنحاول حل الاشكالات مع الشركة بشكل ودي لضمان حقوقنا وإذا أخفقنا بالاتفاق والتوصل الى حلول سنلجأ الى القضاء العراقي العادل لحل الإشكالية".