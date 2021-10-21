اتحاد الكرة: الاحد المقبل اخر موعد لتقديم اعضاء اتحاد الكرة استقالاتهم

شفق نيوز/ اكد الناطق الاعلامي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد عودة الموسوي على ضرورة استقالة باقي الاعضاء من مناصبهم الثانية او ترك الاتحاد خلال مدة اقصاها الاسبوع المقبل.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد ابلغ الاعضاء الذين لم يقدموا استقالاتهم من مناصبهم في انديتهم ومازالوا مزدوجي المناصب ان اخر موعد لهذا الأمر سيكون يوم الاحد المقبل.

وبين ان الاتحاد سيجتمع يوم الاحد المقبل لمناقشة جوانب مهمة عن عمله ولجانه وكل الامور المتعلقة.

وشدد على ضرورة تسليم الاعضاء الاستقالات قبل الاجتماع المقبل ليتسنى لهم الدخول والمشاركة في إبداء المقترحات والتصويت على مقررات اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم.

يذكر ان عددا من اعضاء الاتحاد لم يقدموا استقالاتهم من مناصبهم الاخرى وانهم مازلوا يمارسون مهماتهم في انديتهم والاتحاد وهم علي جبار النائب الاول والاعضاء غالب الزاملي ورحيم لفته ورشا طالب وخلف جلال.