اتحاد الكرة الاتحاد الخليجي يضرب موعدا لـ"قرعة خليجي 25" في البصرة

شفق نيوز/ ذكر عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم خلف جلال يوم الأحد، أن الاتحاد الخليجي للعبة حدد يوم 25 من تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء قرعة مباريات خليجي 25.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد الخليجي ثبّت الموعد النهائي لإجراء القرعة والتي ستقام بالبصرة بحضور ممثلي ثمان دول خليجية ستشارك في البطولة بضمنها العراق"، لافتا إلى أن "القرعة ستقام حسب النظام المعمول به حيث تقسم الفرق الى مجموعتين يتبارون فيما بينهم لبلوغ المباراة النهائية".

واشار الى ان "الاتحاد ثبت موعد انطلاق البطولة في السادس من شهر كانون الثاني المقبل حيث ستقام في اليوم الاول مباراة الافتتاح على ملعب البصرة الدولي".

وبين ان "اللجنة الخليجية التي تزور العراق حاليا ابدت ابدت ارتياحها وقناعتها التام بمراحل إنجاز ملعب الميناء واكدت بان الملعب بحاجة الى شهر لإتمامه حسب ما ورد عن لسان اللجنة التي تنهي زيارتها للبصرة في السابع والعشرين من الشهر الحالي".

وتشارك 8 دول خليجية في خليجي 25 وهي العراق وقطر والسعودية والكويت والامارات والبحرين وسلطنة عُمان واليمن.