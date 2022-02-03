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اتحاد الكرة.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل وشهد الأقرب لقيادة المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-03T07:42:25+0000
اتحاد الكرة.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل وشهد الأقرب لقيادة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رحيم لفتة، يوم الخميس، ان الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً حاسماً للخروج بقرارات مهمة وتسمية مدرب لقيادة المنتخب العراقي، فيما أكدت مصادر أن عبد الغني شهد الاقرب لقيادة المنتخب.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد لم يجتمع أمس بشكل متكامل بسبب غياب عدد من الأعضاء وكان الاجتماع بحضور الرئيس وعدد بسيط من الأعضاء".

وأضاف أن "يوم الاحد او الاثنين المقبلين سيتم عقد اجتماع حاسم للاتحاد للخروج بقرارات مهمة ولتسمية مدرب لقيادة المنتخب خلفاً لبيتروفيتش المقال".

واشار الى ان "اغلب الاعضاء لم يتواجدوا بالاجتماع ومنهم أحمد الموسوي، وكوفند عبد الخالق، للمشاركة بورشة دوري المحترفين في قطر، وخلف جلال بسبب الامتحانات وآخرين غيرهم".

وبين لفتة ان "الاتحاد سيشكل لجنة من الخبراء الأكاديميين تعمل على مدى طويل ومهمتها مناقشة مدربي المنتخبات وتوجيههم والتخطيط لاستراتيجية الفرق العراقية والكثير من الأمور التي تطور الكرة العراقية".

ونفى ان يكون الاتحاد قد "حدد عدداً من أسماء المدربين المحليين لتسمية احدهم لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة"، مؤكدا ان "عدم اكتمال نصاب أعضاء الاتحاد في اجتماع امس حال دون اتخاذ اي قرار سوى اقالة بيتروفيتش وتحديد موعد حاسم مقبل".

من جانب اخر اكدت مصادر من اتحاد الكرة، ان الاتحاد سيناقش أسماء ثلاثة مدربين لتكليف احدهم لقيادة المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة وهم، عبد الغني شهد، وباسم قاسم، وايوب اوديشو.

وبينت المصادر أن "عبد الغني شهد سيكون الأقرب لتولي المهمة"، مشيرة إلى أن "عددا من المدربين المحليين رفضوا مهمة قيادة المنتخب لمباراتين متبقيتين خشية إخفاقهم في تحقيق الفوز".

وأوضح لفتة أن "العقد بين بتروفيتش واتحاد الكرة ينص على أنه عند الإقالة يتم دفع راتب شهر واحد وقدره 30 ألف دولار للمدرب، اما عند الاستقالة يدفع المدرب راتب شهر واحد 30 ألف دولار لاتحاد الكرة".

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