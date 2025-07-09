اتحاد الكاراتيه يقيم بطولتين في كربلاء وكركوك

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكاراتيه، يوم الأربعاء، إقامة بطولتين خلال شهر تموز الجاري أحداهما في كركوك والثانية في كربلاء .

وقال رئيس الاتحاد عادل عيدان لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر إقامة بطولة أندية العراق للبراعم والأشبال لاندية محافظات الشمال في محافظة كركوك ، والبطولة ستقام للذكور والإناث للفترة من 11 ولغاية يوم 12 من شهر تموز الجاري".

‏وأشار إلى أن "الاتحاد قرر ايضاً إقامة بطولة اندية العراق لفئتي البراعم والأشبال لاندية المحافظات الجنوبية في محافظة كربلاء"، مبينا أنه "تم تحديد الفترة من 18 ولغاية 19 من هذا الشهر لاقامة المنافسات التي تشمل الذكور والإناث أيضا".

‏ وتابع عيدان أن "الاتحاد أنجز و بالتنسيق مع الاتحادين الفرعيين في كركوك وكربلاء ومن كل الجوانب منها تهيئة القاعات والحكام من اجل اخراج البطولة بابهى صورة تنظيمية".