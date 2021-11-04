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اتحاد الكاراتيه العراقي يتعاقد مع مدرب مصري لتدريب المنتخب الوطني

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-04T12:26:52+0000
اتحاد الكاراتيه العراقي يتعاقد مع مدرب مصري لتدريب المنتخب الوطني

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للكاراتيه يوم الخميس، عقداً تدريبياً مع المدرب المصري سعيد محمد شمس الدين للإشراف على تدريب المنتخب الوطني العراقي باللعبة.

وتم الاتفاق على تفاصيل العقد، وتوقيعه رسمياً، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد. 

وقال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني العراقي بالكاراتيه سعيد محمد شمس الدين؛ ان "كل مفردات التعاقد تنصّ على التعاون المطلق بين البلدين من الناحية الفنية لتطوير واقع اللعبة والارتقاء بها في العراق".

وأضاف شمس الدين؛ "سأسعى لوضع الكاراتيه العراقي على الخارطة الدولية وبقوة من خلال العمل الفني الممنهج الذي سنضعه بالتنسيق مع الأخوة في الاتحاد العراقي بغية الوصول الى نتائج تليق بسمعة الرياضة العراقية إن شاء الله".

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