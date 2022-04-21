اتحاد القوس والسهم العراقي يوقع عقداً مع مدرب تركي لقيادات المنتخبات

شفق نيوز/ تعاقد الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الخميس، مع المدرب التركي فيدات أرباي لقيادة المنتخبات العراقية للعبة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، على هامش توقيع العقد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الأولمبية "كانت وما زالت ملزمة بتقديم الدعم للاتحادات الوطنية من خلال إبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية الأجنبية، فضلاً عن الحراك المستمر لتنظيم البطولات العربية والقارية على وفق المتيسر من المال".

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم سعد المشهداني، ارتياحه لرعاية اللجنة الأولمبية هذه الخطوة التي ستشكل إضافة مطلوبة للرياضة بصورة عامة ولعبته على وجه الخصوص.

بدوره أكد المدرب التركي فيدات أرباي، تقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق فارق ملموس بالنتائج والأداء في المشاركات والاستحقاقات المقبلة التي تنتظر منتخبات القوس والسهم لاسيما بطولة آسيا التي ستنطلق مطلع شهر آيار المقبل.

واشار الى انه في الوقت نفسه يسعى لمنح كل ما يملك من خبرات فنية الى المدربين العراقيين من أجل مساعدتهم في تطوير الأداء الفني.