اتحاد الفروسية العراقي يقيم بطولة تنشيطية بالقفز فوق الحواجز

شفق نيوز/ أقام اتحاد الفروسية العراقي، يوم السبت، بطولة تنشيطية بالقفز فوق الحواجز لفرسان المنتخبات الوطنية لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين ولكلا الجنسين.

وشهدت البطولة التي اختتمت منافساتها مساء اليوم، في مضمار مقر الاتحاد الكائن بمدينة الجادرية في العاصمة بغداد فعاليات القفز من فوق الحواجز بارتفاعات 80 و110 و120 سنتمتراً بالاضافة للقفز من فوق حاجز القدرة بارتفاع 160 سنتمتراً.

وأسفر ختام منافسات فئة 80 سم عن فوز حسين لؤي اولاً، ويوسف مفتن ثانياً، وفرح محمد ثالثاً، فيما انتهت منافسات فئة 110 سم علي محمد غني اولاً ومينا ماهر ثانياً وعمار عامر ثالثاً.

وفي منافسات فئة 120 سم جاء محمد اياد أولاً، ومصطفى مفتن ثانياً، وأخيراً في ختام منافسات فئة حاجز القدرة 160 سم حل مصطفى مفتن بالمركز الأول ومحمد اياد ثانياً.