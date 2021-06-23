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اتحاد الطائرة يقرر إقامة بطولة أندية العراق في 4 مناطق

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-23T09:09:50+0000
اتحاد الطائرة يقرر إقامة بطولة أندية العراق في 4 مناطق

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، انطلاق بطولة اندية العراق للدرجة الاولى للموسم 2020- 2021 في العشرين من آب المقبل على هيئة 4 مناطق.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي لوكالة شفق نيوز، ان "المنافسات ستقام في اربع مناطق، وتضم المنطقة الشمالية أندية: نينوى، أربيل، السليمانية، دهوك، وكركوك".

واضاف ان "منطقة بغداد والمحافظات الوسطى تضم أندية: بغداد ، صلاح الدين ، الانبار ، ديالى، بينما تضم منطقة الفرات الاوسط أندية: كربلاء، النجف الاشرف ، بابل ، الديوانية ، المثنى، في حين تضم المنطقة الجنوبية أندية: البصرة ، ميسان ، ذي قار ، واسط".

وتابع العبادي أنه "من أجل افساح المجال للعديد من الاندية بالمشاركة في البطولة، توجب على الاتحادات الفرعية في كل محافظة تنظيم بطولة لترشيح ناد آخر يضاف للاندية التي شاركت في الموسم السابق على ان يكون يوم الثامن والعشرين من تموز المقبل آخر موعد لتسمية النادي المترشح".

واشار الى ان الاتحاد منح الحق للاعبي نادي الدغارة المشاركة في البطولة لانسحاب النادي من بطولة اندية العراق للدرجة الممتازة.

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