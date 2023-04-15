اتحاد الطائرة يقرر إقامة التجمع الثالث في اربيل ويحدد موعد الانطلاق

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اليوم السبت، عن تحديد انطلاق منافسات التجمع الثالث ومكان إقامتها.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد حدد يوم الاثنين المقبل موعداً لانطلاق منافسات التجمع الثالث والتي حددت اقامتها في أربيل".

وأضاف العبادي أن "ختام التجمع الثاني للمربع الذهبي التي جرت في السليمانية شهد انتزاع البيشمركة الصدارة من غاز الجنوب بعد الفوز عليه بثلاثة أشواط دون رد وتحقيق أربيل مفاجأة بفوزه على الشرطة بثلاثة أشواط لاثنين".

يذكر أن أربعة اندية تتنافس على الفوز باللقب بعد بلوغها للمربع الذهبي هي البيشمرگة وغاز الجنوب واربيل والشرطة.