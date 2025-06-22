اتحاد الطائرة يقرر اقامة دوري السيدات بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأحد، أنه قرر اقامة منافسات دوري السيدات في شهر تموز المقبل في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد حدد إقامة تصفيات دوري السيدات في محافظة حلبجة للفترة من 14-18 تموز المقبل"، موضحا أن "بطولة دوري النساء تعد ضمن المنهاج الاهم لبرنامج الاتحاد للموسم الجديد".

واضاف، ان "قرارنا بعدم مشاركة منتخبنا الأول في بطولة كأس التحدي المقامة منافساتها حالياً في مملكة البحرين جاء بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الاتحاد"، مستدركا بالقول: "نسعى جاهدين للمشاركة في بطولة غرب آسيا للرجال في حال توفر الأموال وإذا تعذر ذلك ستلغى المشاركة ايضاً".

وأشار المسؤول الرياضي إلى أن "الاتحاد وضع منهاجه للمشاركات الخارجية والنشاطات المحلية الا ان العائق المالي يحول دون ذلك"، موضحا أن "الاتحاد يحرص بشكل كبير على بناء أجيال جديدة من خلال تشكيل منتخبات الفئات من منتخب الناشئين الذي يواصل تدريباته حالياً في محافظة كركوك استعدادا للبطولة العربية في الاردن في شهر آب المقبل".

وبين اللاوندي، أن "الوضع المادي لجميع الاتحادات وليس إتحاد الطائرة فحسب، قوض المشاركات الخارجية وعرقل اغلب مشاركاتنا "، لافتا إلى أن "المواقف الإيجابية للجنة الاولمبية الوطنية برئاسة عقيل مفتن والداعمة لجميع الاتحادات محط تقديرنا وامتناننا الا اننا نطالب الجهات المعنية بالوقوف مع الرياضة لتمثيل العراق خير تمثيل في المحافل المقبلة".