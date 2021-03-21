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اتحاد الطائرة يقرر اقامة التجمع الاخير في بغداد ويعلن عن مباراة الافتتاح

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-21T07:17:46+0000
اتحاد الطائرة يقرر اقامة التجمع الاخير في بغداد ويعلن عن مباراة الافتتاح

شفق نيوز/ قرر الإتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة إنطلاق التجمع الاخير لنهائيات دوري اندية العراق للدرجة الممتازة في العاصمة بغداد للفترة من الثامن ولغاية الثاني عشر من شهر نيسان المقبل.

وقال صبيح حنتوش نائب الرئيس لوكالة شفق نيوز؛ ان قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ستكون مسرحاً للمنافسات، مبينا ان مباراة الافتتاح ستجمع فريق نادي غاز الجنوب مع نادي الجيش في الساعة الثانية ظهرا، تليها في نفس اليوم مباراة نادي البحري ونادي الشرطة في الساعة الرابعة عصرا وفي القاعة ذاتها.

واضاف؛ ان في اليوم التالي ستقام مباراتين تجمع الاولى فريق نادي الجيش مع فريق نادي البحري في الساعة الثانية ظهرا، تليها مباراة نادي البيشمركة مع نادي غاز الجنوب في الساعة الرابعة عصرا وفي القاعة ذاتها.

وتابع؛ ان اللجنة الفنية والمسابقات ستصدر جدولاً كاملاً لكافة المباريات اللاحقة التي ستقام جميعا في قاعة الشعب المغلقة.

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