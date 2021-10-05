اتحاد الطائرة يعلن نتائج اليوم الاول من "دوري الشاطئية" ويمدد تسليم استمارات الانتخابات الفرعية

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة تمديد موعد استلام استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الفرعية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت المصادف التاسع من هذا الشهر .

وقال جميل العبادي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز إن "الاستمارات تسلّم في مقر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة الكائن في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية".

وأكد أن "الجهة صاحبة العلاقة للمخاطبة والاستفسار هي الأمانة العامة للاتحاد حصراً"، موضحاً أن "الهيئة العامة المشاركة في الانتخابات الفرعية، هي الأندية التي شاركت في الموسم الرياضي 2019- 2020 بالإضافة إلى الاندية المشاركة في الدور التأهيلي المؤهل للدرجة الاولى في المحافظات مع ممثلا للحكام وممثلا للمدربين".

من جانب آخر؛ انطلقت بطولة العراق للكرة الطائرة الشاطئية الاولى والتي تنظمها لجنة الشواطئ في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة بالتعاون مع منتدى شباب ورياضة صلاح الدين الأيوبي واسفرت نتائج اليوم الاول للبطولة عن، فوز الجيش (ب) على قرة قوش 2-0، وفوز الشورجة على الهاشمية (ب) 2-0، وفوز الحبانية على حديثة 2-0، وفوز المصافي (أ) على الشرقاط (ب) 2-0، وفوز الحيش (أ) على الشرقاط (أ) 2-0، وفوز الحويجة (أ) على سولاف 2-0، وفوز المصافي (ب) على الحويجة (ب) 2-0، وفوز الهاشمية (أ) على نشتمان 2-0.