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اتحاد الطائرة يعلن عن انطلاق دوري الدرجة الاولى غداً

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-14T20:59:44+0000
اتحاد الطائرة يعلن عن انطلاق دوري الدرجة الاولى غداً

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن انطلاق  دوري اندية العراق للدرجة الاولى يوم غد الجمعة.

وسيكون الدوري على الشكل الاتي: 

المنطقة الوسطى: المجوعة A ( اقصو - قزانية ، الضلوعية - الزعفرانية ) قاعة الشعب محافظة بغداد، المجموعة B ( هيت - الكهرباء ، هبهب - الشرقاط ) قاعة المركز التخصصي في وزارة الشباب والرياضة محافظة بغداد.

المنطقة الجنوبية: المجموعة A ( المدينة - ابي الخصيب ، مدينة الشهداء - ام قصر ) قاعة المعهد الفني محافظة البصرة، المجوعة C ( كميت - قلعة صالح ، علي الغربي - احرار ميسان ) قاعة الشهيد وسام عريبي محافظة ميسان.

منطقة الفرات الاوسط: المجموعة A ( الحر - الخيرات ، الطف - الروضتين ) قاعة حي العباس محافظة كربلاء المقدسة  المجموعة B ( امام المتقين - الهاشمية ، عين التمر - الهندية ) قاعة حي العباس محافظة كربلاء المقدسة  المجموعة C ( التضامن - سومر ، المدحتية - الكوفة ) قاعة نادي الكوفة محافظة النجف الاشرف.

واكد رئيس الاتحاد صبيح حنتوش في بيان، على "جاهزية القاعات المستضيفة من الناحية الادارية واللوجستية وسنحاول اخراج المباريات بافضل صورة ممكنة بمساعدة الاندية التي تستضيف مجموعاتها".

وأضاف، "من المؤمل أن تكون المنافسة حاضرة بين الاندية المتبارية والتي تطمح بالوصول الى دوري اندية العراق".

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