اتحاد الطائرة يعلن تفاصيل دوري "الثمانية الكبار"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأحد، عن مباريات دوري الـ8 الكبار للدوري الممتاز بمشاركة ثمانية فرق متأهلة.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد يوم 24 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، موعدا لانطلاق مواجهات البطولة، حيث سيضيف فريق البيشمرگة في قاعته منافسة الشرطة، بينما يحل فريق المقدادية ضيفاً على نينوى في قاعة كلية التربية الرياضية، وتحتضن قاعة بلد لقاء مصافي الشمال والدغارة ويواجه أربيل منافسه غاز الجنوب بقاعة "أكاد" عنكاوا.

وأضاف أن، نادي هيت قدم للاتحاد اعتذاره عن المشاركة في دوري الـ8 الكبار، وقرر الاتحاد صعود فريقي المقدادية والدغارة ليكملا عقد (الثمانية الكبار).

كما أكد اللاوندي، أن منتخب العراق سيشارك في البطولة العربية للأندية والتي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، للفترة من 13-26 كانون الثاني الجاري.