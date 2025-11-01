اتحاد الطائرة يعلن تفاصيل السوبر وانطلاق الدوري الممتاز للموسم 2025-2026

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، إنطلاق مباراة كأس السوبر والتي ستجمع فريقي مصافي الشمال وغاز الجنوب.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي لاوندي لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم سوف تنطلق مباراة كأس السوبر والتي ستجمع فريقي مصافي الشمال وغاز الجنوب"، مبينا أن "حدد قاعة نادي الجيش لاحتضان مواجهة الفريقين".

وأضاف أن "منافسات الدوري الممتاز للرجال للموسم 2025-2026 ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وأشار إلى أن "سحب قرعة الدوري الممتاز سيجري يوم غد الأحد في تمام الساعة الثانية ظهراً في قاعة اللجنة الأولمبية العراقية ببغداد".

وكان نادي مصافي الشمال توج بطلاً للدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2024-2025، بعد فوزه الأخير منافسات الموسم السابق على الشرطة بثلاثة أشواط لواحد وقبيل انتهاء التجمع الثاني بجولة واحدة.