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اتحاد الطائرة يعقد بروتوكول تعاون مع نظيره البلغاري

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-18T20:08:31+0000
اتحاد الطائرة يعقد بروتوكول تعاون مع نظيره البلغاري

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن عقد بروتوكول تعاون مع الاتحاد البلغاري للعبة، بهدف تطوير الكوادر التدريبية المحلية.

ويتضمن الاتفاق اقامة معايشة تدريبية للمدربين العراقيين العاملين في الدوريات العراقية للدخول مع المنتخبات والاندية البلغارية ( رجال- نساء - فئات عمرية).

واكد نائب رئيس الاتحاد ورئيس الوفد "بدأنا هذا اليوم بأول فقراته من البروتوكول التعاوني مع الاتحاد البرتغالي مبيناً ستستمر بتكملة الاتفاق بهدف تنمية القدرات الفنية لمدربينا ولمختلف الفئات بما يتناسب مع الواقع الرياضي في العراق.

وقال صبيح حنتوش لوكالة شفق نيوز "سنتخذ خطوات لاحقة تعم بالفائدة لتطوير الكرة الطائرة العراقية".

وتابع ان منتخب الناشئين باشر اليوم بتدريباته في بلغاريا بعد ان وصل الى العاصمة صوفيا، كما أن الكادر التدريبي باشر في وحدته التدريبية الاولى والتي كانت عبارة عن تمارين استشفاء بعد اجهاد السفر.

واضاف انه تم ترتيب كافة الامور الادارية واللوجستية الخاصة بهذا المعسكر وتأمين عدد من المباريات التجريبية والتدريبية لغرض الوقوف على حالة اللاعبين من كافة النواحي البدنية والخططية.

واشار الى ان المعسكر يأتي استعدادا للمشاركة ببطولة العرب بتونس في العشرين من هذا الشهر، موضحا ان الفريق سيتجه مباشرة بعد المعسكر الى تونس.

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