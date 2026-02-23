اتحاد الطائرة يستأنف الدوري الممتاز بعد توقف ويكشف جدول الجولة 14

شفق نيوز- بغداد

اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، انطلاق الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز يوم الأربعاء المقبل، بإقامة 5 مباريات.

‏وقال حسين اللاوندي، رئيس الاتحاد العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جميع المواجهات تقام مساءً في قاعتي نادي البيشمركة، ومجمع البيشمركة الرياضي، في مدينة السليمانية.

وأضاف اللاوندي، أن لجنة المسابقات في الاتحاد حددت بعد غد الأربعاء موعداً لانطلاق الدور 14 وبقية الأدوار لحين انتهاء المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن ثلاث مباريات تقام في قاعة نادي البيشمركة، حيث يواجه فريق غاز الجنوب في الأولى فريق مصافي الشمال، بينما يواجه فريق الدغارة في الثانية فريق البيشمركة، ويلاقي فريق حديثة في المباراة الثالثة فريق الأهوار.

‏وتقام مواجهتان مساء نفس اليوم، في قاعة مجمع البيشمركة، يواجه فريق نينوي في الأولى نظيره مصافي الوسط، ويواجه المقدادية في المباراة الثانية أربيل.

في سياق آخر يشارك مدربو العراق في دورة تدريبية تقام في سريلانكا في اذار المقبل، بعد أن تلقى الاتحاد دعوة للمشاركة في دورة مدربي الكرة الطائرة – المستوى الثاني، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وذلك خلال الفترة من 9 ولغاية 13 آذار 2026 في سريلانكا.