اتحاد الطائرة يحدد موعد سحب قرعة الدوري الممتاز ومباراة كأس السوبر

شفق نيوظ/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، موعدي سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم 2024 - 2025 وإقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي غاز الجنوب وأربيل.

وقال عضو الاتحاد مناف خليل، إن اللجنة حددت يوم السبت الموافق 30 من الشهر الحالي 2024 موعداً لاقامة حفل سحب قرعة الدوري الممتاز في العاصمة الحبيبة بغداد وسيعلن عن المكان لاحقا.

وأضاف خليل، أن مباراة كأس السوبر، بين نادي غاز الجنوب ونادي أربيل ستكون يوم الخميس 5 كانون الاول المقبل 2024 في بغداد، وسيتم تحديد الوقت وصالة اللعب لاحقًا.

واشار إلى أن افتتاح مباريات الدوري الممتاز لموسم 2024-2025، فقد تم تحديد التجمع الأول للمباريات يوم (7-8-9) كانون الاول 2024، وسيتم تحديد أماكن وتوقيتات المباريات بعد إجراء القرعة.

وأكدت اللجنة على ما جاء في اللائحة الفنية المادة الثالثة، حيث أنه ينبغي على الأندية تسجيل لاعبين اثنين تولد 2007-2008 على أقل في الكشف العام للفريق، وأن يكون واحد على الأقل في كشف المباراة.

وينبغي على الأندية تصديق عقود اللاعبين والمدربين ودفع مبلغ بدل الاشتراك قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 28 من الشهر الحالي 2024.