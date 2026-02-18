اتحاد الطائرة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز في السليمانية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الأربعاء، موعد استئناف منافسات الدوري الممتاز، بعد فترة توقف شهدتها البطولة خلال الأسابيع الماضية.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات حددت يوم الأربعاء الموافق 25 شباط الجاري موعداً لانطلاق مباريات الجولة الـ14، على أن تستكمل بقية الجولات تباعاً حتى ختام المرحلة الثانية من البطولة".

وأضاف أن "جميع المباريات ستقام في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "لجنة المسابقات ستعلن في وقت لاحق عن التوقيتات الرسمية والقاعات التي ستحتضن المواجهات قبل انطلاق المنافسات".

وكانت منافسات الدوري قد توقفت بسبب مشاركة فريق غاز الجنوب في بطولة أندية غرب آسيا الرابعة للرجال، حيث أنهى الفريق مشاركته في المركز السابع بعد فوزه على الوكرة القطري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.