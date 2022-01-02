اتحاد الطائرة يحدد آلية ومواعيد انطلاق مسابقاته

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، يوم الأحد، آلية ومواعيد انطلاق مسابقاته للعام 2022، خلال اجتماع عقده في مقره، وناقش فيه العديد من الأمور.

ووافقت الهيئة التنفيذية للاتحاد، على الطلبات المقدمة من قبل الاندية المشاركة في الدوري الممتاز وللمجموعتين ( A, B) لتكملة مباريات المرحلة الثانية

وقررت الهيئة، إقامة تجمع الأندية الستة التي احتلت المراكز (الخامس والسادس والسابع) من المجموعتين لتحديد المراكز من التاسع الى الرابع عشر وحسب الفقرة السادسة من المادة 15.

والأندية هي (الصناعة ومدينة الشهداء وحديثة وبسطاملي وقره قوش ودوكان) وستتجمع تلك الفرق في محافظة النجف، وتحديدا في قاعة الكوفة في العاشر من الشهر الحالي، لإقامة المؤتمر الفني في تمام الساعة السابعة مساء.

كما وقررت إنطلاق الدوري الممتاز يوم 16/1/2022، على أن تحدد الأماكن والتوقيتات لاحقاً للاندية الثمانية التي تأهلت عن المجموعتين وستلعب بطريقة الذهاب والإياب.

وحددت 12/1/2022 موعدا للاجتماع الفني لفئة الناشئين تولد 2005 - 2006 وقسمت المناطق إلى (المنطقة الوسطى) وتقام منافساتها في محافظة بغداد، وتضم أندية بغداد والانبار وصلاح الدين وديالى.

أما (المنطقة الشمالية) فستقام منافساتها في أربيل، وتضم أندية أربيل ودهوك ونينوى وكركوك، بينما (منطقة الفرات الأوسط) ستقام منافساتها في كربلاء، وتضم أندية بابل وكربلاء والنجف والمثنى والقادسية، في حين ستقام منافسات (المنطقة الجنوبية) في كربلاء، وتضم أندية البصرة وذي قار وميسان وواسط.

وحددت الهيئة التنفيذية للاتحاد، الساعة السادسة مساء، موعداً للمؤتمر الفني، إذ سيكون مقره مكانا لأندية المنطقة الوسطى، فيما ستكون قاعة عينكاوا للمنطقة الشمالية، وقاعة كربلاء لمنطقتي الفرات الأوسط والجنوبية.