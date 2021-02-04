اتحاد الطائرة يحدد السليمانية والبصرة لاقامة نهائيات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الخميس، اجتماعه الخاص بممثلي الأندية الـ8 المتأهلة من الدوري العراقي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.

وقال جميل العبادي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان التجمع الأول لنهائيات الدوري الممتاز سيقام في السليمانية اعتباراً من 11-2-2021 ولغاية 18-2-2021.

وأضاف سيكون التجمع الثاني للنهائيات اعتباراً من 3-3-2021 ولغاية 10-3-2021 في محافظة البصرة.

وتابع أن خمسة فرق ستتأهل من التجمعين، ستلعب في تجمع واحد سيكون نهائيا.

ومن الجدير بالذكر، أن فريقين تصدرا بعد انتهاء التصفيات،حيث تصدر مجموعة A فريق نادي الشرطة بينما تصدر عن مجموعة B فريق نادي غاز الجنوب.