اتحاد الطائرة يجهز الناشئين للبطولة العربية ويحدد دوري النساء

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، عن تهيئة معسكر تدريبي ثانٍ في السليمانية لمنتخب ناشئة العراق، بعد معسكر سينتهي اليوم في بغداد.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي، لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي للناشئة سيجري اليوم اخر وحداته التدريبية في المركز التخصصي ببغداد، قبل الشروع بمعسكره الثاني الذي سيكون على وتيرة عالية بتدريبات مكثفة تحت اشراف الجهاز الفني.

وبين ان الاتحاد هيأ معسكراً تدريبياً ثانياً للمنتخب سيكون في محافظة السليمانية خلال الاسبوع الجاري، وذلك استعداداً للبطولة العربية للناشئين بالكرة الطائرة المقرر إقامتها في تونس مطلع شهر آب المقبل.

ولفت الى ان المنتخب سيخوض مباريات ودية مع اندية من السليمانية لفئات متقدمة بغية اكتساب الخبرة عند ملاقاة لاعبين اكبر سناً.

من جانب اخر، قرر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة تحديد الثامن من شهر تموز المقبل موعدا لانطلاق دوري اندية العراق للنساء في محافظة السليمانية، بدلا من الموعد السابق.