اتحاد الطائرة يجتمع ويحدد آب المقبل موعداً لانتخاباته

شفق نيوز/ عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، اجتماعها الدوري، حددت فيه موعدا لإجراء الانتخابات الخاصة بالاتحاد.

وقال صبيح حنتوش نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان الاجتماع تمخض عن اقامة الانتخابات التكميلية لأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد العراقي المركزي في الخامس والعشرين من شهر آب المقبل.

وبين حنتوش؛ أنه سيتم تحديد التعليمات الخاصة بالانتخابات المرتقبة في وقت لاحق.

وأشار إلى انه تم توجيه جميع الأندية الأعضاء في الهيئة العامة بتطبيق ما جاء في النظام الداخلي الذي تمت عليه المصادقة في الاجتماع الاخير للهيئة العامة.

وكان اتحاد الكرة الطائرة أقام آخر نشاط له في السليمانية وهو بطولة أندية النساء التي توج بلقبها نادي افروديت بعد فوزه بالمباراة الختامية على فريق اكاد عنكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.