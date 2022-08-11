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اتحاد الطائرة العراقي يلوح بانسحاب منتخبه من بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-11T15:10:13+0000
اتحاد الطائرة العراقي يلوح بانسحاب منتخبه من بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ لوح الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الخميس، بانسحاب منتخب الشباب، من بطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، بسبب الأزمة المالية الخانقة وغياب الدعم.

وذكر الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "منتخبه الشبابي الموجود حالياً في أربيل بمعسكر تدريبي في حالة يرثى لها، برغم النجاحات التي حققها في بطولة غرب آسيا التي كانت محطة إعداد حقيقية للأسود".

وأضاف، أن "الأزمة الخانقة وعدم  دعم هذا المنتخب الذي سيكون له شأن كبير في المستقبل، سيرغم الاتحاد باتخاذ قرار بعدم مشاركة منتخبه في البطولة، مما سيتسبب ذلك بدفع الغرامات التي ينص عليها قانون الاتحاد الآسيوي في حال الانسحاب".

وبحسب البيان، حدد اتحاد كرة الطائرة، يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة استثنائية يناقش من خلالها العديد من الأمور والنقاط المهمة التي تخص اللعبة، وستكون أبرز القضايا المطروحة هي انسحاب منتخب العراق الوطني للشباب، من بطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، لعدم توفير الأموال الكافية لإعداد المنتخب بالشكل المطلوب، لاسيما أن جميع المنتخبات المشاركة أقامت معسكرات خارجية في أوروبا".

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