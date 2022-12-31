اتحاد الطائرة العراقي يصدر حزمة قرارات

شفق نيوز / أصدر الإتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم السبت، حزمة من القرارات المهمة، من بينها إنزال فريقي (القاسم، ومدينة الشهداء)، إلى درجة أدنى، وتحديد مواعيد انطلاق المنافسات المحلية، إضافة إلى تسمية خالد صالح مدربا للمنتخب الشبابي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد بالعاصمة بغداد، بحضور رئيس الاتحاد جميل العبادي، والنائبين آزاد حسن قادر، وحبيب علي وجميع الأعضاء.

وقال العبادي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر إنزال فريقي القاسم ومدينة الشهداء إلى درجة أدنى وغرامة مالية مقدارها (مليون دينار) استنادا للمادة 21 للائحة الفنية والتعليمات للموسم 2022-2023".

وأضاف: "سيكون العاشر من شهر كانون الثاني موعداً لانطلاق التجمع الأول للفرق غير المتأهلة في أربيل وهي (سنجار والصمود وهيت وحديثة والصناعة)".

وأشار إلى أن "في الخامس عشر من الشهر ذاته، سينطلق التجمع الاول للفرق المتأهلة في محافظة أربيل وهي (غاز الجنوب والبحري والشرطة واربيل والبيشمرگة والحبانية والجيش ومصافي الشمال)".

ولفت العبادي إلى أن "السادس من شهر شباط المقبل، سيكون موعداً لانطلاق منافسات دوري الناشئين والشباب المصاحب للفرق الثمانية المتأهلة حسب لائحة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023".

وسمى رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع "المدرب خالد صالح لتدريب منتخب الشباب"، وقرر "التعاقد مع المدربة الإيرانية (ميترا شعبانيان) لتدريب المنتخب الأول للسيدات ومنتخب الشابات".

واختتم العبادي، حديثه بالقول: "تمت الموافقة على فتح مراكز تدريبية في جميع المحافظات وتكون بادارة الاتحاد الفرعي لكل محافظة على ان يكون بمنهاج موحد يعد من قبل الاتحاد".