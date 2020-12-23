اتحاد الطائرة العراقي يحدد موعد ومكان انطلاق منافسات المجموعةA

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، يوم الاربعاء، أن يكون الرابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل موعداً لانطلاق منافسات المجموعة A للدوري العراقي الممتاز .

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر ايضاً وبالتنسيق مع نادي البيشمركة في السليمانية استضافة التجمع A لمدة سبعة ايام .

وبين ان سبعة اندية ستتنافس خلال اسبوع ضمن التجمع وهي البيشمركة ودوكان ومصافي الشمال والحبانية والشرطة والصناعة والقاسم.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية رفعت توصياتها الخاصة بالمنافسات للاتحاد وقد صادقنا عليها بعد أن وجدنا موعد الانطلاق المجموعة A يناسب الفرق السبعة المشاركة .