اتحاد الطائرة العراقي يتعاقد مع مدرب تونسي لقيادة الناشئين

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الاثنين، أن المنتخب الوطني للناشئين سيبدأ تحضيراته مطلع الأسبوع المقبل بقيادة مدرب تونسي استعداداً لبطولة العرب المقرر اقامتها في تونس مطلع شهر أب المقبل.

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة تعاقد مع المدرب التونسي صابر عبد الواحد فتحي لقيادك منتخبنا الوطني للناشئين في الفترة المقبلة، مبيناً أن الاتحاد انهى كافة الاجراءات المتعلقة بعقد المدرب التونسي.

وأوضح أن الاتحاد وبدعم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سيهيء كل وسائل النجاح للفريق العراقي للخروج بنتائج طيبة في البطولة المقبلة .

يشار إلى أن منتخب الناشئين قد حصل على وسام برونزي في آخر مشاركاته في بطولة العرب التي جرت في الاردن قبل عامين .