اتحاد الطائرة العراقي: لا شرعية لتسمية الرئيس الجديد

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الجمعة، عدم شرعية ما جاء في كتاب الاتحاد ذي العدد 422 في 8 آب 2023، المتضمن تسمية النائب الثاني لرئيس الاتحاد حبيب علي طاهر برئاسة الاتحاد وكالة.

وبحسب وثيقة صادرة عن اتحاد الطائرة، ومرسلة لوزارة الشباب والرياضة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "الاتحاد يرى عدم شرعية ما ورد في كتاب ذي العدد 422 في 8 آب 2023، وذلك لمخالفته قانون الاتحادات الرياضية المرقم 24 لسنة 2021 المادة 21 منه، وحسب ما تمت الإشارة إليه في مضمون كتاب اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ذي العدد 1289 في 9 آب 2023.

وبناء على ما جاء في أعلاه، أكد اتحاد الطائرة أن الدكتور آزاد حسن قادر، هو النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي، وفق ما جاء في محضر اللجنة الانتخابية الذي عقد بتاريخ 10 تشرين الثاني 2022، وحاليا هو القائم بأعمال رئيس الاتحاد لحين إجراء انتخاب الرئيس في الاجتماع الاستثنائي والذي تم الإعلان عنه بموجب كتاب بالعدد 438 في 8 آب 2023.

وكان مجلس إدارة اتحاد الطائرة، قد قرر إنهاء تكليف النائب الأول دكتور ازاد حسن قادر، وتكليف النائب الثاني حبيب علي طاهر برئاسة الاتحاد وكالة، استناداً لاجتماع الهيئة التنفيذية الاستثنائي المرقم 10 بتاريخ 8 آب 2023.

يذكر أن رئيس اتحاد الطائرة حُكم عليه بالحبس لمدة سنة، بسبب تزوير شهادته الدراسية.