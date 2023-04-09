اتحاد الصالات يصادق على مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب بالسعودية

شفق نيوز/ صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، على مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب لكرة الصالات المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز ، إن "المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات سيشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات المقرر انطلاقها بالمملكة العربية السعودية في شهر حزيران المقبل، بعد مصادقة اتحاد الصالات على ذلك".

واشار الى ان "الاتحاد سيتفق مع الجهاز الفني على اقامة معسكر تدريبي يحدد قريباً بعد معسكر المغرب استعدادا للبطولة".

وبين بحر العلوم، ان "منتخب العراق لكرة الصالات يمر بمرحلة تجديد في صفوفه، حيث قام الجهاز الفني ، بقيادة الايراني محمد ناظم الشريعة، بتوجيه الدعوة إلى عدد من اللاعبين الشباب لبناء جيل مستقبلي".

وكان منتخب العراق دخل معسكرا تدريبيا في المغرب خاض فيه مباراتين امام منتخب المغرب خسر بالاولى 5-2 وتعادل في الثانية 2-2 وحقق الفوز على منتخب إستونيا بأربعة أهداف من دون رد.