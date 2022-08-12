اتحاد الشطرنج يحدد شروط بطولة بغداد للناشئين والشباب والهدف منها

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي للشطرنج، اليوم الجمعة، شروط المشاركة في بطولة بغداد للشباب والناشئين، فيما بيّن أن تسمية أبطال العاصمة سيكون للمشاركة في نهائيات العراق بالبطولة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة ظافر عبد الامير لوكالة شفق نيوز إن "على الراغبين للمشاركة في بطولة بغداد للشباب والناشئين شرط ان يكون عمر المشارك ضمن الفئة العمرية المطلوبة (16-18-20) عام من الإناث والذكور".

ودعا عبد الأمير الى "إرسال أسماء الراغبين بالاشتراك في البطولة إلى الحكم الدولي سعد محسن الكناني مدير إدارة إتحاد الشطرنج العراقي مع مستمسك رسمي يثبت فيه مواليده (الجنسية أو البطاقة الموحدة) مع بطاقة السكن"، مبينا أن "المشاركة حصراً للاعبي العاصمة بغداد".

وأضاف رئيس اتحاد اللعبة أن "الهدف من اقامة المنافسات هو لتسمية أبطال العاصمة وقطع تذاكر الوصول لنهائي العراق للفئات العمرية ولكلا الجنسين"، مشيرا إلى أن "الاتحاد حدد يوم غدٍ السبت موعدا لانطلاق البطولة".