اتحاد الشطرنج العراقي يتعاقد مع ثلاثة مدربين سوريين

شفق نيوز/ وقّع الاتحاد العراقي المركزي للشطرنج، يوم الثلاثاء، عقودا تدريبية مع ثلاثة مدربين سوريين للإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية لكلا الجنسين وللفئات العمرية كافة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تعاقد مع المدربين السوريين محمود محمد كمال مصطفى، وبشار عبد الحميد مصطفى، وطلال محمد سعيد الزعيم.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، ان اللجنة ملزمة بتقديم الدعم للاتحادات الوطنية من خلال إبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية الأجنبية، وبالتالي يتوجب على الاتحادات استثمار تلك الكفاءات في تطوير الملاكات التدريبية الوطنية.

وشدد على الاهتمام بالفئات العمرية التي تعد حجر الأساس في صناعة منتخبات وطنية قادرة على تحقيق الإنجازات في المشاركات الخارجية المقبلة.

وبين حمودي أن اللجنة الأولمبية كانت قد أبرمت عدداً من اتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات.

من جانبه رحب رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الامير، برعاية اللجنة الأولمبية لهذه الخطوة التي ستشكل إضافة مطلوبة لرياضة الشطرنج في العراق لاسيما ان المدربين السوريين سيسهمون بالتأكيد في تطوير مستوى أعضاء المنتخبات الوطنية لكلا الجنسين في قادم الايام.

وأعرب المدربون السوريون عن سعادتهم بعملهم الجديد في العراق واعدين بتقديم جل خبرتهم التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق فارق ملموس بالنتائج والأداء في المشاركات والمستحقات الخارجية المقبلة التي تنتظر منتخبات الشطرنج.