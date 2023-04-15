اتحاد السيارات والدراجات النارية ينتخب أعضاء مكتبه التنفيذي

شفق نيوز / جرى، اليوم السبت، المؤتمر الانتخابي للاتحاد المركزي للسيارات والدراجات النارية لاختيار المكتب التنفيذي الجديد الذي يقود الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة.

وأسفرت نتائج الانتخاب عن فوز رائد مجيد امين بمنصب الرئيس، ومحمد هيثم نجم نائباً أول ، وهاشم محمد حاتم نائباً ثانيا.

وبمنصب العضوية فاز كل من فلاح حسن رحيم ، وعلي محمد صالح ، وعلاء ، شاكر نايف ، وعماد حردان كاظم ، وشروق فاضل بنيان .

كما تم تسمية قتيبة حسين الطائي بمنصب الأمين العام للاتحاد المركزي للسيارات والدراجات النارية.

وحضر المؤتمر الانتخابي ممثل اللجنة الأولمبية العراقية خالد كيبان وممثل وزارة الشباب والرياضة العراقية، واللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات.