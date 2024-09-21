اتحاد السيارات والدراجات النارية العراقي يعلن نتائج انتخاباته التكميلية

شفق نيوز/ أعلن الاتحادُ العراقي للسيارات والدراجاتِ الناريةِ، يومَ السبت، نتائج انتخاباتهِ التكميليةَ والمخصصة لإكمالِ عقدِ هيئتهِ الإداريةِ، وذلك بعد عملية اقتراع أقيمَتْ على قاعةِ نادي العلوية في العاصمةِ بغداد.

وأجرِيَتِ الانتخاباتُ بشافيةٍ تامةٍ وبمشاركةٍ واسعةٍ مِن الهيئةِ العامةِ للاتحادِ مِن الأنديةِ والاكاديميات، وأثمرتْ عن فوزِ الاعضاءِ عادل عبد الله أحمد وعلي عبد النبي جابر وعلي قاسم هاشم ومنار وليد حسين الذين نالوا الثقة للتواجد في عضوية الاتحاد.

وعلي هامشِ الانتخاباتِ، كرّمَ الاتحادُ عدداً مِنَ الأبطالِ والروّادِ مِمّنْ أسهموا وحقّقوا الإنجازاتِ في البطولاتِ الخارجيةِ على مستوى السياراتِ والدراجاتِ الناريةِ لا سِيَّما في منافساتِ عامِ 2024 عامِ وحصدِ الأوسمةِ والأرقامِ باسمِ العراق على مستوياتٍ داخليةٍ وخارجية.

وعبر نائب رئيس الاتحاد محمد العبيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن سعادته بما أفرزت صناديق الاقتراع من أسماء جديدة ستنضوي تحت لواء الاتحاد مهنئاً الجميع بمناسبة الفوز .

وقال العبيد، بحسب البيان، إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جاداً وطفرة نوعية في رياضة المحركات في العراق وسط طموحات تذهب لجعل بلاد الرافدين بين الدول المتقدمة بالفعاليات كافة وتتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإعلاء أسم العراق عالياً وتشريفه في الاتسحقاقات القارية والعالمية .