اتحاد السلة يكشف أسباب انسحاب نادي دربندخان من دوري المحترفين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الثلاثاء، رسميا عن انسحاب نادي دربندخان من دوري المحترفين للموسم 2024 - 2025، موضحاً أسباب ذلك الانسحاب.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي دربندخان انسحب بشكل رسمي من بطولة المحترفين"، كاشفا أن "سبب انسحاب النادي من البطولة للوضع المادي الصعب الذي يمر به وصعوبة الإنفاق على الفريق في تنقله وإقامته خلال خوضه المباريات خارج المحافظة".

ولفت إلى أن "من الأسباب كذلك عدم تمكنهم التعاقد مع محترفين حسب شروط الاتحاد بتواجد المحترفين مع كل ناد مشارك في دوري محترفي السلة".

وأضاف أن "الاتحاد حاول مع الإدارة للبقاء في الدوري مع السماح بموضوع المحترفين وعدم تواجدهم لمدة معينة لحين تحسين وضعهم المادي لكن الإدارة كانت راغبة بالانسحاب".

وبين أن "الاتحاد بعد قرار النادي قرر شطب جميع نتائجهم من الدوري حسب لوائح دوري المحترفين للعام 2024 - 2025".