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اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-10T06:17:39+0000
اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة اقامة تجمع منافسات المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز للموسم 2010-2021 في بغداد وذلك لضمان تواجد اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمنتخب ضمن تدريبات المنتخب الوطني الذي يستعد لاستعدادات خارجية مقبلة .

وقال خالد نجم امين سر اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد العراقي لكرة السلة يجري يوم غد الجمعة في الساعة الرابعة عصرا ببغداد مراسم سحبة القرعة للدوري العراقي الممتاز للموسم الجديد .

واشار الى ان الفرق التي ستتنافس في الدوري الممتاز المقبل هي الشرطة والنفط والكهرباء والاعظمية والخطوط والحشد الشعبي ونفط الشمال وغاز الشمال ونفط البصرة والحلة والتضامن النجفي وزاخو .

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