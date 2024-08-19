اتحاد السلة يعلن موعد انطلاق وانتهاء الدوري وكأس المثابرة
شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الإثنين، عن موعد انطلاق الدوري الممتاز للموسم 2024-2025 ومباراة كأس المثابرة.
وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر أن يكون انطلاق الدوري الممتاز يوم 15 أيلول المقبل كما حدد موعد انتهاء الدوري يوم 15 أيار 2025 ومباراة كأس المثابرة في آذار المقبل".
وأضاف العميدي أن "الاتحاد حدد موعد مباريات كأس المثابرة والتي ستقام قبل انطلاق البطولة بين فريقي الأول والثاني من الموسم السابق وهما الدفاع الجوي والكرخ".
وأشار إلى أنه "ستكون هنالك لجنة لتقييم الملاعب التي ستحضن منافسات البطولة وستكون لجنة اولى لتقييم قاعات بغداد وأخرى لقاعات إقليم كوردستان والثالثة لقاعات الحلة".