اتحاد السلة يعلن موعد انطلاق وانتهاء الدوري وكأس المثابرة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الإثنين، عن موعد انطلاق الدوري الممتاز للموسم 2024-2025 ومباراة كأس المثابرة.

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر أن يكون انطلاق الدوري الممتاز يوم 15 أيلول المقبل كما حدد موعد انتهاء الدوري يوم 15‏ أيار 2025 ومباراة كأس المثابرة في آذار المقبل".

‏وأضاف العميدي أن "الاتحاد حدد موعد مباريات كأس المثابرة والتي ستقام قبل انطلاق البطولة بين فريقي ‏الأول والثاني من الموسم السابق وهما الدفاع الجوي والكرخ".

‏وأشار إلى أنه "ستكون هنالك لجنة لتقييم الملاعب التي ستحضن منافسات البطولة وستكون لجنة اولى لتقييم قاعات بغداد وأخرى لقاعات إقليم كوردستان والثالثة لقاعات الحلة".