اتحاد السلة يعلن موعد انطلاق دوري النخبة ومباراة كأس المثابرة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، عن موعد انطلاق دوري المحترفين لكرة السلة واقامة مباراة كأس المثابرة بين بطل الدوري والوصيف للموسم 2023-2024.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد حدد يوم 14 من شهر ايلول الحالي موعداً لانطلاق الموسم السلوي 2024-2025، و12 من الشهر ذاته لاقامة مباراة كأس المثابرة بين بطل الموسم الماضي والوصيف والتي تقام في كل عام قبل انطلاق الدوري والتي ستجري بين فريقي الدفاع الجوي بطل دوري الموسم السابق والوصيف فريق الكرخ".

واضاف، أن "مباراة كأس المثابرة ستقام يوم الخميس الموافق يوم 12 من ايلول الحالي عند الساعة 7:00 مساءً في قاعة الشعب للالعاب الرياضية".

واشار الى ان "دوري المحترفين للموسم الرياضي 2024-2025، سيكون بمشاركة 11 ناديا عراقيا هي، الدفاع الجوي، الكرخ، الشرطة، دجلة الجامعة، زاخو، الحشد الشعبي، الحلة ، الكهرباء، غاز الشمال، دربندخان، التجارة".

ولفت الى ان "الاتحاد بالتعاون مع لجنة الحكام المركزية سيجري اختبارات للحكام وذلك يوم الجمعة المقبل عن الساعة 10:00 صباحاً في قاعة الشعب للالعاب الرياضية استعداداً للموسم السلوي الجديد".