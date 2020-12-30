اتحاد السلة يعلن موعد استئناف منافسات الدوري: ستقام في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، يوم الاربعاء، عن استئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة في الخامس من شهر كانون الثاني.

وقال أمين سر اتحاد كرة السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر بالاتفاق مع الفرق اقامة المنافسات في الخامس من الشهر المقبل وان تقسم المنافسات في بغداد وكركوك".

واضاف ان "الفرق التي ستتنافس في كركوك هي نفط الشمال ، وغاز الشمال ، وزاخو ، اضافة الى نفط البصرة، بينما الفرق المتنافسة في بغداد هي النفط ، والشرطة ، والكهرباء ، والحشد الشعبي ، والخطوط الجوية ، والاعظمية ، والتضامن النجفي ، والحلة".

وبين نجم ان "سبب الترقف هو لراحة الفرق وكذلك لمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية".

وتصدر فريق النفط الدور السادس ترتيب دوري السلة الممتاز برصيد 12 نقطة في ختام منافسات التجمع الأول الذي احتضنته قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد خلال الفترة من التاسع عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري ، وسجل النفط 596 وسجلت في شباكه 314 متفوقاً بفارق النقاط على وصيفه فريق الشرطة وفريق الحشد الشعبي صاحب المركز الثالث.