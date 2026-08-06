اتحاد السلة يعلن مواعيد نهائي دوري المحترفين بين زاخو والدفاع الجوي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، جدول مباريات السلسلة النهائية لدوري المحترفين للموسم الحالي، التي تجمع فريقي زاخو والدفاع الجوي، وتقام في بغداد وزاخو.

وقال الاتحاد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المباراة الأولى ستقام على قاعة الأرمني في بغداد، يوم الأحد 9 آب، عند الساعة السابعة مساءً، فيما يستضيف فريق زاخو المباراة الثانية على قاعته يوم الأربعاء 12 آب، في التوقيت ذاته.

وأضاف أن المباراة الثالثة ستقام في بغداد يوم الأحد 16 آب على قاعة الأرمني، بينما يحتضن زاخو المباراة الرابعة يوم الخميس 20 آب.

وأشار إلى أن المباراة الخامسة، في حال اللجوء إليها لحسم اللقب، ستقام يوم الثلاثاء 26 آب على قاعة نادي الجيش في بغداد، عند الساعة السابعة مساءً.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة السلة أن السلسلة النهائية ستقام بإشرافه المباشر، مع توفير المتطلبات التنظيمية والفنية وطواقم التحكيم، بما يضمن إخراج المباريات بصورة تليق بالمنافسة الختامية لدوري المحترفين.