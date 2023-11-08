اتحاد السلة يعلن مشاركة 10 منتخبات ببطولة الجمهورية للنساء في بغداد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، أسماء المنتخبات المشاركة في بطولة الجمهورية 3x3 وعددها 10 منتخبات تمثل العراق بحسب ما ورد من كل اتحاد فرعي.

وتضمنت المنتخبات المشاركة؛ محافظة كركوك، أربيل، كربلاء، الديوانية، النجف، واسط، بابل، السليمانية، نينوى، ومحافظة دهوك.

وستقام بطولة الجمهورية على قاعة الشعب في العاصمة بغداد، يومي الجمعة والسبت الموافقين 10-11 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وكان فريق غاز الشمال قد توج في آب الماضي بلقب بطولة العراق للنساء لكرة السلة التي جرت في أربيل، بعد تغلبه في المباراة الختامية على نادي آكاد عنكاوا بنتيجة (56-54) نقطة.