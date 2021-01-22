اتحاد السلة يعلن عن موعد استئناف الدوري والمنتخب يستعد للتصفيات الاسيوية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن موعد استئناف منافسات الدوري الممتاز للعبة التي يتصدرها فريق النفط برصيد اثنتين وعشرين نقطة.

وقال خالد نجم أمين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد حدد نهاية شهر شباط المقبل موعداً لاستئناف الدوري للمرحلة الثانية بعد توقف بسبب تجمع المنتخب الوطني على أن تقام في الخامس والعشرين من الشهر المقبل موعداً لاقامة ثلاث مباريات مؤجلة بين الحلة مع زاخو، والتضامن مع الحلة، ونفط البصرة مع التضامن.

وأضاف نجم ان المنتخب بدأ بمعسكره التدريبي في بغداد استعدادا لمنافسات النافذة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم المقررة في البحرين في العشرين من شهر شباط المقبل.