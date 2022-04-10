اتحاد السلة يعلن عن مدربه الجديد لمنتخب السلة العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة الكادر التدريبي الجديد للمنتخب العراقي استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد العراقي للعبة سمى الكادر التدريبي الجديد لمنتخبنا الوطني".

واضاف ان "الملاك التدريبي تالف من المدرب محمد النجار مدربا أول للمنتخب يساعده المدرب عقيل نجم".

واشار الى ان "تسمية المدرب محمد النجار جاءت في ضوء الخبرة الطويلة التي يتمتع بها النجار بلعبة السلة".

وبين أن "الاتحاد سيوفر كل الاحتياجات له بغية انجاح مهمته للمرحلة المقبلة".

وكان الاتحاد العراقي تعاقد في وقت سابق مع المدرب البوسني عزيز بكير، لقيادة المنتخب الأول، وقاد المنتخب العراقي لكرة السلة في اخر التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ومحمد النجار من الشخصيات التدريبية السلوية العراقية التي زاولت التدريب في بلدان عربية عدة ومنها الأردن وكذلك دول خليج العرب، وقد استحوذ على بطولة الدوري ست مرات وكذلك مثلها في الوصيف وثلاث في المركز الثالث.