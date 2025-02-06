اتحاد السلة يعلن عن مباراتي منتخب العراق أمام فلسطين والأردن في بغداد

شفق نيوز/ ‏أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، عن مباراتي منتخبه التي ستقام في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية وسط بغداد، ضمن منافسات النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

‏وقال حسين العميد، رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة لوكالة شفق نيوز، إنه "ستُقام مباراتان من النافذة الثالثة للتصفيات الاسيوية المزدوجة في قاعة الشعب ببغداد يومي 21 و24 من شهر شباط الجاري".

وأضاف أن "منتخبنا يستضيف بمباراته الأولى للنافذة الثالثة للتصفيات المزدوجة نظيره الفلسطيني يوم 21 من الشهر الجاري في قاعة الشعب المغلقة ببغداد".

وتابع أن "منتخب العراق يلاقي في اللقاء الثاني نظيره الأردني ضمن المنافسات ذاتها يوم 24 من الشهر ذاته في القاعة نفسها".

وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي وجه دعوة لوسائل الإعلام للحضور"، موضحاً أن "الاتحاد الآسيوي لكرة السلة حدد تاريخ 14 شباط الجاري آخر موعد لإغلاق تسجيل المصورين والإعلاميين الراغبين في تغطية المباراتين".