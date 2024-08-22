اتحاد السلة يعلن تغيير اسم الدوري الممتاز إلى المحترفين ويضيف نادياً جديداً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، عن تغيير اسم الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين للموسم 2024-2025.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر تغيير اسم الدوري الممتاز وجعله دوري المحترفين ، مبينا ان الاتحاد حدد إقامة قرعة دوري المحترفين يوم الجمعة الموافق 30 من الشهر الحالي في العاصمة بغداد .

‏وأضاف العميدي إن الاتحاد رفع عدد الأندية المشاركة بعد إن كانت في المواسم السابقة 10 أندية إلى 11 نادٍ.

وبين أن دوري المحترفين للموسم 2024-2025 سيتكون من 11 نادياً بإضافة نادي التجارة وهي الدفاع الجوي، الكرخ، الشرطة، دجلة الجامعة، زاخو، الحشد الشعبي، الحلة ، الكهرباء، غاز الشمال، دربندخان، التجارة.

واشار الى ان الاتحاد قرر اقامة مباراة كأس المثابرة بإسم الخبير السلوي الراحل (كأس المرحوم علي الصفار) والتي ستقام بين فريقي (الدفاع الجوي×الكرخ) يوم غدٍ الجمعة عند الساعة 7:00 مساءً في قاعة الشعب للالعاب الرياضية.