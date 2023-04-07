اتحاد السلة يعاقب نادي الشرطة

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي لكرة السلة اجتماعا استثنائيا مساء يوم الجمعة، حول الملابسات ‏التي جرت خلال المباراة بين نادي الشرطة والحشد الشعبي أمس الخميس.

وذكر بيان للاتحاد، أنه "وتم مناقشة الأحداث التي رافقت المباراة وما قام به جمهور نادي الشرطة من الابتعاد عن الخلق الرياضي وتجاوزه وعلى الحكام والاتحاد وكذلك رمي قناني الماء والإطلاقات الصوتية (الصعادات) في الملعب باتجاه الحكام واللاعبين".

وأضاف ‏"استناداً إلى لائحة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 التي تمت ‏المصادقة عليها من قبل ممثلي الأندية المشاركة في الدوري الممتاز في المؤتمر الفني الذي سبق البطولة قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة ما يلي:

1- ‏فرض غرامة مالية قدرها 5,000,000 خمسة ملايين دينار على نادي الشرطة الرياضي على أن تدفع قبل المباراة القادمة

2- ‏منع دخول جمهور نادي الشرطة الرياضي مباراتين متتاليتين ضمن المربع الذهبي.

احتسب حكم مباراة الحشد الشعبي والشرطة، الأول فائزا (20-0)، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المربع الذهبي "البلاي أوف" بالدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

جاء ذلك بقرار تحكيمي على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المباراة، التي أقيمت على ملعب صالة الشعب ببغداد.

وتوقفت المباراة قبيل نهايتها ب 6 دقائق و45 ثانية، بقرار حكام اللقاء، بسبب شغب بعض جماهير الشرطة، رغم تقدم الفريق (86-80).واستمر توقف المباراة لمدة 45 دقيقة، وهي المدة التي قرر خلالها الحكام طرد جمهور الشرطة لتجاوزهم لكنهم رفضوا الخروج.

وقرر طاقم التحكيم اعتبار الشرطة خاسرا بعد تجاوز جماهيرهم على الحكام، برمي الزجاجات التي وصلت أرض الصالة، احتجاجا على طرد مدرب الشرطة محمد النجار، لاعتراضاته المتكررة.

ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى، الأحد المقبل، بعد تعادل الفريقين بعدد الانتصارات (2-2).

وعلى الفريق من الفرق الاربعة المتاهلة للمربع الذهبي وهي النفط والحشد الشعبي والشرطة وزاخو، أن يجمع 4 انتصارات من أصل 7 ليتأهل الى المباراة النهائية حسب نظام البطولة.

وكان فريق الشرطة فاز في اللقاء الأول على الحشد الشعبي بنتيجة 89-83 نقطة .